Ascolti tv social: Fazio vince senza essere in onda. Iene e Grande Fratello...

‘Che tempo che fa’ domina la classifica che pesa la vitalità social dei brand televisivi nei dati riportati da primaonline.it. Dopo giugno e luglio, anche ad agosto il programma di Fabio Fazio con la sua redazione social ha tenuto accesa la conversazione con la propria community. Concorrenza staccata e ottimo segnali in vista del ritorno in onda su Rai3. ‘Che tempo che fa’ ha sollecitato oltre 5,6 milioni di interazioni con 13,2 milioni di videoviews, seminando i competitor.

Nella classifica dei programmi tv realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee (monitorando interazioni e videoviews sulle quattro principali piattaforme) al secondo posto della graduatoria ci sono ‘Le Iene’. Il programma di Italia 1 è molto staccato da Che tempo che fa, ma comunque sale sino a quota 1,5 milioni di interazioni con 9,3 milioni di visualizzazioni. Al terzo posto ‘Verissimo’. In top 5 ecco Masterchef (395mila interazioni) e Striscia la Notizia (356mila) che precedono il Grande Fratello (288K, il reality di Canale 5 è ripartito proprio in queste ore su Canale 5), Emigratis (266mila) e il Tg3 (247mila).

Più lontani i problemi made in... Maria De Filippi: ‘Uomini e Donne’ è presente in graduatoria solo al nono posto (198mila interazioni) e ‘Temptation Island’ è al decimo (175mila).

A considerare i numeri complessivi dei vari poli, secondo quanto riporta primaonline.it, "emerge come la Rai schieri ‘solo’ quattro titoli tra i primi quindici, mentre sono ben nove quelli di Mediaset. Ile altre due presenze sono costituite dai due più solidi brand media dell’entertainment di Sky, ‘Mastererchef ‘e ‘X-Factor’. Brilla quindi l’assenza de La7 e quella del Gruppo Discovery, che pure possono annoverare brand e community social ad altissimo potenziale".