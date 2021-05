Ascolti tv, sprint di Floris: allungo su Mario Giordano e Bianca Berlinguer

Giovanni Floris vola a 1.264000 spettatori (5.7%) negli ascolti tv di martedì 4 maggio 2021 con diMartedì. La serata dei talk show vede Fuori dal Coro di Mario Giordano a 964.000 spettatori con il 5.2% di share, mente Bianca Berlinguer su Rai3 con Cartabianca fa 926.000 spettatori con il 4.2% (presentazione di 13 minuti: 855.000 – 3.2%).

Ascolti tv, Manchester City di Guardiola batte Montalbano

La serata viene vinta dal Manchester City: Pep Guardiola batte il Psg (conquistando la finale di Champions League) e il Commissario Montalbano su Rai1.

Ascolti tv, Le Iene Show e Brignano a 1,8 milioni

Bene Italia 1 eRai2. Le Iene, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, arrivano a 1.847.000 spettatori con il 10.8%. Un'ora sola ti vorrei di Enrico Brignano viene visto da 1.804.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of piace a 276.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove The Call fa 360.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv: Lilli Gruber al 7,2%, Palombelli supera il 5%

In access prime time Lilli Gruber su La7 con Otto e Mezzo ottiene 1.854.000 spettatori (7.2%), mentre Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia viene vista da 1.260.000 (5.1%), nella prima parte, e 1.178.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Stabile il TG2 Post con 950.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai1 i Soliti Ignoti di Amadeus prende 5.241.000 spettatori con il 20%, mentre su Canale 5 Striscina la Notizina che precede Manchester City-Psg segna 3.912.000 spettatori con uno share del 15.8%.

Ascolti tv, Insinna super contro Bonolis. Vespa oltre il 12%. Bene Antonella Clerici

Nel preserale L’Eredità di Flavio Insinna vola a 4.591.000 spettatori (24.8%) e stacca Avanti un Altro di Paolo Bonolis su Canale 5 che ottiene 3.459.000 spettatori (19.4%). Nel corso delle giorna da segnalare un'ottima Antonella Clerici con E’ Sempre Mezzogiorno su Rai1 (1.727.000 spettatori con il 15.8% di share) e Bruno Vespa al 12,2% con Porta a Porta (1.097.000 spettatori).

Ascolti tv, vola il Tg3 delle 19

Tra i telegiornali, alle 20 il Tg1 ottiene 5.607.000 (24.8%) tenendo a distanza il Tg5 di Clemente Mimun (4.662.000, 20.6%). Enrico Mentana con il Tg La7 al 5,2% (1.194.000), mentre il Tg2 di Gennaro Sangiuliano informa 1.656.000 (6.6%). Vola il Tg3 delle 19 (2.841.000, 20.5%)