Ascolti tv: Studio Aperto, Andrea Giambruno (compagno della Meloni) è in onda

C’è un nuovo volto nella redazione di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1 diretto da Andrea Pucci: lunedì 14 settembre ha fatto il suo debutto alla conduzione, nell’edizione delle 18.30, Andrea Giambruno.

Classe 1981 Giambruno — da qualche anno compagno della leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni (e padre della piccola Ginevra, nata nel 2016 dalla loro relazione) — lavora a Mediaset già da 12 anni, come giornalista e autore: nel suo curriculum, oltre a Tgcom24, ci sono trasmissioni come Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia.

Proprio dietro le quinte di uno dei programmi dell’emittente, Quinta Colonna, ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita. «È stato un colpo di fulmine — ha raccontato in un’intervista a Libero — Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame.

La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena. Così me l'ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente». Interrogato a proposito del loro legame, ha detto di non essere infastidito dal fatto di essere spesso associato a lei: «Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente».