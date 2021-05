Ascolti tv: super Ranucci, Report vola. Quarta Repubblica di Porro accelera

Ascolti tv, Chiamami Ancora Amore vince (contro l'Isola dei Famosi) ma non convince

Chiamami Ancora Amore vince la serata degli ascolti tv di lunedì 3 maggio, ma non fa volare Rai1: la fiction con Greta Scarano viene scelta da 3.878.000 spettatori pari al 16.3%, mentre una settimana fa il finale della Fuggitiva con Vittoria Puccini aveva raggiunto 5.311.000 spettatori pari al 22.2%. Battuta comunque Canale 5 che guadagna 2.885.000 spettatori pari al 17.4% di share con l'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi.

Ascolti tv, super Ranucci: Report oltre il 12%

Il podio degli ascolti tv lo prende Rai3 con un super Report di Sigfrido Ranucci da 3.046.000 spettatori con il 12.3% in fortissima crescita sulla puntata di lunedì scorso (2.291.000 spettatori con il 9.3%). Ai piedi del podio ecco il film Il Vegetale con Fabio Rovazzi (1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share), poi Italia 1 con Overdrive (1.405.000 spettatori, 5.7%).

Ascolti tv, Quarta Repubblica di Porro accelera

Su Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro viene visto da 1.088.000 spettatori con il 5.8% di share e cresce rispetto a sette giorni fa (908.000 spettatori con il 4.8% di share)

Su La7 The Interpreter ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Quattro Hotel di Bruno Barbieri piace a 369.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il 13° guerriero guadagna 325.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv, Lilli Gruber all'8,3%. Palombelli sfiora il 5%

In access prime time Lilli Gruber lancia La7 con Otto e Mezzo a 2.156.000 spettatori (8.3%), mentre Stasera Italia di Barbara Palombelli viene vista da 1.215.000 (4.9%), nella prima parte, e 1.129.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. La fascia viene vinta da Amadeus su Rai1 con i Soliti Ignoti (5.272.000 spettatori con il 20.2%) davanti alla coppia Gerry Scotti-Michelle Hunziker su Canale 5 con Striscia la Notizia (4.300.000 spettatori con uno share del 16.3%).

Ascolti tv, Maggioni e Chiambretti scendono. Luca Barbarareschi sale

In seconda serata Su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni arriva a 821.000 spettatori con il 7.3% di share (in calo rispetto a lunedì scorso: 855.000 spettatori con il 7.7% di share), sale Luca Barbareschi su Rai3 con In Barba a Tutto (957.000 spettatori con il 6.2%, la scorsa settimana 774.000 spettatori con il 5.1%), scende Tiki Taka – La Repubblica del Pallone che va in gol con 417.000 spettatori con il 6.8% (534.000 spettatori con l’8.2% sette giorni fa per Piero Chiambretti sulla scia del Monday Night tra Lazio e Milan).

Ascolti tv, Mentana al 6% con il Tg La7

Tra i telegiornali il Tg1 delle 20 vince con 5.590.000 (24.6%). Giuseppe Carboni stacca Clemente Mimun: il Tg5 informa 4.590.000 (19.9%), mentre Enrico Mentana tocca il 6% con il Tg La7 (1.383.000 spettatori). Il Tg2 delle 20,30 di Gennaro Sangiuliano informa 1.720.000 (6.9%), mentre il Tg3 delle 19 ottiene 2.205.000 (13.6%)