Ascolti tv, trionfo Terra Amara su l'Acchiappatalenti. Bene Propaganda e...

Ascolti tv venerdì 24 maggio: il Prime Time

Nella serata di ieri, venerdì 24 maggio 2024, su Rai1 L’Acchiappatalenti, in onda dalle 21:42 alle 00:11, ha intrattenuto 2.223.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5 Terra Amara, dalle 21:43 alle 23:22, ha conquistato 2.844.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 la finale di calcio di Coppa Italia Femminile – Roma-Fiorentina è la scelta di 523.000 spettatori pari al 3.5% (primo tempo a 507.000 e il 2.7%, secondo tempo a 542.000 e il 3.5%, tempi supplementari a 503.000 e il 4.5%, rigori a 593.000 e il 6.9%). Su Italia1 Bloodshot ha incollato davanti al video 1.101.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Speciale Presadiretta, dalle 21:25 alle 21:51, segna 571.000 spettatori e il 3%, mentre Io lo so chi siete arriva a 445.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.178.000 spettatori (8.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 880.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 MasterChef ottiene 515.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 650.000 spettatori (3.7%). Sul 20 Le regine del crimine arriva a 242.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 La furia di un uomo – Wrath of Man è scelto da 671.000 spettatori (3.9%). Su Iris Apocalypse Now è seguito da 308.000 spettatori pari al 2.1%. Su RaiMovie La magnifica preda sigla 353.000 spettatori (1.9%). Su Giallo Soko – Misteri tra le Montagne sigla 349.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv venerdì 24 maggio: l'Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raduna 3.636.000 spettatori (20.2%), mentre Affari Tuoi conquista 4.867.000 spettatori (25.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.138.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 582.000 spettatori (3%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raduna 1.212.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.148.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.491.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 599.000 spettatori e il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.493.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 408.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 551.000 spettatori (2.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 550.000 spettatori (2.9%).