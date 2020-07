Ascolti tv, tutti al compleanno di Strabioli: Coletta, Allevi e Bertinotti

Ascolti tv, Pino Strabioli festeggia a Orvieto e la Rai gli prepara la sorpresa

Compleanno super chic per Pino Strabioli stasera nella piazza del Duomo di Orvieto dove torna ad esibirsi in pubblico Giovanni Allevi. Molto selezionato il parterre per festeggiare i 57 anni di Strabioli, uno dei volti più interessanti e quotati di Rai 1 alla guida del Caffè letterario del sabato mattina con Roberta Amendola. Artista poliedrico e talentuosissimo, Pino Strabioli arriva da Rai 3 alla rete ammiraglia insieme al direttore Stefano Coletta, uno dei migliori cervelli della tv che stasera infatti sarà ad Orvieto per la kermesse. In prima fila anche il sindaco Roberta Tardato, Fausto e Lella Bertinotti, Paolo Crepet e l'agente Alessandro Lo Cascio. Brindisi con champagne e focaccia umbra e domani una grande sorpresa per il compleanno di Pino Strabioli per cui si parla di grandi progetti nel 2021.

Auguri affettuosissimi!