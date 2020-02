Ascolti Tv, Ansia flop Rai1: Una storia da cantare con Celentano sfida Maria

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 29 febbraio 2020, in prima serata, vedono rinnovarsi la disfida tra Una Storia Da Cantare condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri su Rai1 e Maria De Filippi con il suo C'è Posta per te su Canale 5.

La scorsa settimana, con la puntata dedicata a Mina, la coppia di Rai1 ha sonoramente "toppato", soccombendo gravemente ai colpi della corazzata De Filippi e, per questo, il direttore della Prima Rete Stefano Coletta ha pensato di correre ai ripari cambiando in corso d'opera il protagonista della puntata di questa sera.

Anziché Pino Daniele, nello sgomento dei telespettatori e dei fan del compianto musicista napoletano, sarà infatti di scena Adriano Celentano, reduce anch'egli da un cocente flop, quello di Adrian. Ritenendo che una puntata dedicata al Molleggiato richiamasse più pubblico rispetto a un omaggio a Pino Daniele, Coletta ha pensato bene di privilegiare il primo al secondo, malgrado l'Auditorium della Rai di Napoli da cui va in onda lo spettacolo di Guaccero e Ruggeri fosse la cornice ideale per celebrare l'artista partenopeo.

L'idea del direttore di Rai1 pagherà in termini di ascolti? Senz'altro in casa Rai1 c'è ansia da prestazione e si teme un altro snervante fiasco dopo quella della settimana scorsa, con tanti commenti indignati da parte dei telespettatori sui social network aspramente critici del trattamento subìto da Mina. La puntata dedicata a Celentano riuscirà a limitare i danni? Vi sarà un exploit inatteso di Una Storia da Cantare? Maria la Sanguinaria farà ancora una volta strage della concorrenza? Sarà battuta come ieri ha perso nella disfida contro Carlo Conti e la sua Corrida? All'Auditel di domani l'ardua sentenza.