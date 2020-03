Ascolti Tv, Vai col flop: naufragano Isoardi, Balivo, Gomez e Bignardi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 4 marzo 2020 vedono la caduta libera di quattro programmi televisivi. La Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi a mezzogiorno si ferma all'11.9% di share con 1.517.000 spettatori.

Stesso share dell'11.9% per Vieni da Me condotto da Caterina Balivo in fascia pomeridiana sempre su Rai1. Il programma ispirato al talk statunitense di Ellen DeGeneres costa moltissimo e tuttavia, a parte durante la settimana del Festival di Sanremo, non decolla e ieri ha convinto solo 1.783.000 spettatori.

Caporetto per Peter Gomez e il suo Sono le venti sul Nove. In periodo di Coronavirus, quando i programmi d'informazione dovrebbero andare per la maggiore, il suo "Tg" in onda in fascia preserale naufraga allo 0.6% con 153.000 spettatori soltanto.

Il ritorno in prima serata di Daria Bignardi con Le Invasioni Barbaric... ehm L'Assedio sul Nove continua a non soddisfare i telespettatori che, ieri, sono stati solo 277.000 con l'1,1% di share, doppiati anche dalle cifre ottenute dal film di RaiMovie Il Sapore del Successo (535.000 spettatori - 2.1%).