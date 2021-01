Ascolti tv, vince 'C'è Posta per Te' e sfiora il 30%. Mediaset batte la Rai

Prosegue la serie vincente di 'C'è Posta per Te' che ieri sera ha totalizzato su Canale 5 6.510.000 spettatori e il 29.6% di share risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata. Al secondo posto, 'Affari tuoi (Viva gli Sposi!)' su Rai1 si è fermato a 4.579.000 spettatori con il 16.8% di share. Terzo piazzamento per i tre telefilm proposti da Rai2: 'F.B.I', con 1.447.000 spettatori e il 5.3%, 'Blue Bloods', con 1.374.000 spettatori e il 5%, e 'Instinct', con 1.137.000 spettatori e il 4.8%.



A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Kung Fu Panda 3' su Italia 1 (1.229.000 spettatori, share 4.6%), 'La Dannazione della Sinistra - Cronache di una Scissione' su Rai3 (1.120.000 spettatori, share 4.4%), 'Più Forte Ragazzi' su Rete 4 (958.000 spettatori, share 3.8%), 'Eden - Un Pianeta da Salvare' su La7 (693.000 spettatori, share 2.9%), 'L'Ultima Difesa' sul Nove (361.000 spettatori, share 1.4%), 'La Magia del Vischio' su Tv8 (304.000 spettatori, share 1.2%). Comoplessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.