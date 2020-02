Ascolti Tv: Vince La Vita Promessa, bene Fazio, Giletti sale e doppia Gentili

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 23 febbraio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 il debutto della fiction La vita promessa 2 con Luisa Ranieri, Francesco Arca e Stefano Dionisi. Su Canale 5 consueto appuntamento con Live - Non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso senza il pubblico in studio per precauzioni contro il Coronavirus (cui è stata ampiamente dedicata la puntata), così come ha fatto Fabio Fazio in Che tempo che fa su Rai2.

Su Rai3 torna Veronica Pivetti con Amore Criminale, mentre su Rete4 Veronica Gentili ha condotto uno speciale di Stasera Italia sul Coronavirus. Su Italia 1 il film Kong: Skull Island e su La7 di scena Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena. Da segnalare anche la partita di caldio di serie A Inter-Sampdoria su SkySport Uno, SkySport Serie A e SkySport 251.

Su Rai1 La Vita Promessa 2 vince la serata con 4.565.000 spettatori (19.2%), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso convince 2.174.000 spettatori (13%). Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha totalizzato 2.687.000 spettatori (10.6%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha divertito 1.724.000 spettatori (9.3%). Su Italia1 Kong: Skull Island ha dato i brividi a 1.585.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha segnato 1.309.000 spettatori (5.4%), mentre su Rete4 lo Speciale Stasera Italia si è fermato a soli 723.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Non è L’Arena ha conquistato 1.810.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 1.209.000 (7%) nella seconda. Su Tv8 Quattro Hotel ha ottenuto 487.000 spettatori con il 2.2% di share, e sul Nove Camionisti in Trattoria ha divertito 253.000 spettatori (1%).