Ascolti tv, vince Morandi con il meglio di Grazie a tutti

Il meglio di Grazie a tutti, lo show condotto da Gianni Morandi, in compagnia di Alessandra Amoroso, ha vinto la sfida Auditel di ieri raccogliendo su Rai1 una media di 2 milioni 63 mila spettatori, pari al 13.83% di share, e battendo la replica La sai l'ultima! (Digital Edition), seguita su Canale 5 da 1 milione 594 mila spettatori con il 10.67%. Rai1 si e' imposta nella fascia di prime time con il 15.81% a fronte del 13.04% dell'ammiraglia Mediaset.

Nell'access, l'appuntamento con Techetechete' su Rai1 ha avuto 2 milioni 955 mila spettatori con il 17.51%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 ha fatto segnare 2 milioni 513 mila con il 14.93%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha ottenuto 885 mila con il 5.51% nella prima parte e 1 milione 50 mila con il 6.13% nella seconda, su La7 In Onda ha interessato 860 mila spettatori pari al 5.1%. Ammiraglia Rai vincente anche nel preserale con Reazione a catena, seguito da 2 milioni 917 mila pari al 22.41%; su Canale 5 Avanti il primo! Weekend ha avuto 1 milione 84 mila con il 10.43%, Avanti un altro! Weekend 1 milione 84 mila con il 10.43%). Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha ottenuto 3 milioni 521 mila telespettatori pari al 23.40%, il Tg5 2 milioni 961 mila con il 19.40%, il Tg La7 641 mila con il 4.20%.

Tornando all'offerta di prima serata, su Rete4 la soap Una vita ha fatto segnare 960 mila spettatori con il 5.96%; su Rai3 il film Febbre da cavallo ha ottenuto 809 mila con il 4.78%; su Italia 1 il film La grande Gilly Hopkins ha raccolto 790 mila con il 4.83%; su Rai2 il film Incubo biondo ha avuto 740 mila con il 4.49%; su La7 Sette anni in Tibet ha convinto 535 mila persone pari al 3.5%. Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata, con una media di 5 milioni 822 mila telespettatori e del 34.23%, a fronte dei 5 milioni 486 mila con il 32.25% della Rai, e in seconda serata con il 31.52%, rispetto al 28.33% della concorrenza. Nelle 24 ore successo per la Rai con il 31.86% (Mediaset al 30.59%).