Ascolti tv, vola Chi l'ha visto. Scanzi-Travaglio poco sopra il 2%

Chi l’ha visto? su Rai 3 batte tutti e conquista il primo posto degli ascolti tv di mercoledì 9 giugno: piace a 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%. Non Sposate le mie Figlie su Rai1 si colloca secondo: appassionato 2.789.000 spettatori pari al 12.8%. Il terzo posto va a Canale 5 con le prime due puntate di Grand Hotel – Intrighi e Passioni che raccoglie davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 The Show Must Go On – Va Tutto Bene con Max Giusti ha interessato 862.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 la prima visione di Hard Kill ha intrattenuto 1.421.000 spettatori (6.6%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 762.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide dedicato alla tragedia di Vermicino ha registrato 416.000 spettatori con uno share dell’1.9% (all’interno in seconda serata nel dettaglio Pertini il Combattente: 276.000 – 1.9%). Su Tv8 Name That Tune in replica segna 525.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 479 .000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 Paura Primordiale registra 380.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris Fuga per la Vittoria raccoglie 460.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Premium Come una Madre raccoglie 254.000 spettatori e l’1.1%. Su Top Crime Law and Order: Unità Speciale convince 239.000 spettatori pari all’1.2%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi – Puglia ha ottenuto 227.000 spettatori con l’1%, nel primo episodio inedito, 307.000 spettatori con l’1.5%, nel secondo episodio in replica.

Ascolti tv access prime time di mercoledì 9 giugno

Su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.573.000 spettatori con l’11.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.724.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 975.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.025.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.109.000 spettatori con il 5.3%. Un Posto al Sole raccoglie 1.808.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.041.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.750.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 407.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 515.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time/+1 la terza puntata di Love Island Italia raccoglie 236.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti tv preserale di mercoledì 9 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, La Sfida dei Campioni ha ottenuto un ascolto medio di 2.589.000 spettatori (21.4%) mentre Reazione a Catena - La Sfida dei Campioni ha raccolto 3.765.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.342.000 spettatori (11.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.144.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 507.000 spettatori (3.6%), NCIS Los Angeles segna 962.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 326.000 spettatori con il 2.4%. CSI ha ottenuto 487.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.535.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 948.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 796.000 individui all’ascolto (4.4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 85.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 133.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 227.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti tv seconda serata di mercoledì 9 giugno

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 646.000 spettatori con il 7.1% di share (presentazione dalle 23.09 alle 23.40: 1.076.000 – 6.9%). Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 391.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rai2 Restart segna 227.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 708.000 spettatori con il 9.1%. Su Italia1 The Visit è visto da 375.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 183.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai Premium Uniche segna 93.000 spettatori e lo 0.6%.