Ascolti tv, Zoro vola. Boom di Giacobbo su Italia 1. E Nuzzi lancia Rete 4

Ascolti tv, Fratelli Caputo batte Miracoli dal cielo

Fratelli Caputo vince il prime time degli ascolti tv di venerdì 8 gennaio 2021. L'ultima puntata della fiction di Canale 5 piace a 3.348.000 spettatori con uno share del 14.6%. Sconfitta Rai1: Miracoli dal cielo è stato visto da 2.842.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Ascolti tv, Giacobbo boom su Italia 1

Vola Italia1 con Freedom – Oltre il Confine: il programma di Roberto Giacobbo raccoglie ha raccolto 1.418.000 spettatori pari al 6.7%. Bene Rete4 con Quarto Grado che arriva a 1.287.000 spettatori pari al 6.5%.

Ascolti tv, Propaganda Live sfiora il 6,5%

Su La7 Propaganda Live di Diego Bianchi piace a 1.244.000 spettatori (6.4%), mentre sul Nove I Migliori Fratelli Crozza è stato seguito da 612.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv, The Good Doctor riparte bene su Rai 2

Tra gli altri ascolti tv della prima serata, Rai2 con il primo episodio di The Good Doctor 4 convince 1.612.000 spettatori (6%). A seguire The Resident 2 in replica è stato visto da 866.000 spettatori (4.6%).

Su Rai3 Titolo V fa 582.000 spettatori con il 2.6% (presentazione a 595.000 e il 2.2%). Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 429.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv, Otto e Mezzo batte Stasera Italia

In access prime time la sfida dell'informazione viene vinta da La7 con Otto e Mezzo di Lilli Gruber che ottiene 2.035.000 spettatori (7.5%). Stasera Italia su Rete 4 raccoglie 1.546.000 (5.8%) nella prima parte e 1.439.000 (5.3%) nella seconda parte.