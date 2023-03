Atlantide, ospiti e anticipazioni di stasera 29 marzo: "Arrestate Mr Trump!"

La7, Atlantide: ospiti e anticipazioni di questa sera 29 marzo. Lucia Annunziata e Rula Jebreal tra gli ospiti

Nella puntata di questa sera, mercoledì 29 marzo, Andrea Purgatori analizzerà la violenza che sta scuotendo piazze e istituzioni in America e nel mondo con tre ospiti d’eccezione: Lucio Caracciolo, Lucia Annunziata, Rula Jebreal.

Nel corso della puntata vedremo anche alcuni spezzoni dell’intervista a Stormy Daniels che rischia di far incriminare Donald Trump e il documentario “Four hours at the Capitol”, dedicato alle terribili ore dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.