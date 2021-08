Attacco hacker, Bifarini: "Cyberpandemia già prevista da chi poi la gestirà"

"L’attacco #hacker ci prepara alla realizzazione della nuova profezia autoavverante: una cyberpandemia. Come per il Covid, è già stata prevista dagli stessi che poi si occuperanno della sua gestione. Ormai l’umanità è destinata a vivere in uno stato di terrore permanente": con questo tweet pubblicato il 3 agosto Iaria Bifarini dà il via a un dibattitto social su un inquietante risvolto dell'attacco hacker alla regione Lazio.

Per la Bifarini, e per alcuni degli utenti coinvolti nel botta e risposta social, infatti, non si tratterebbe di un episodio isolato: "E' già da un po’ che si vive in uno stato di pericolo permanente… non ci siamo dimenticati di al-queida e dell’isis…" fa notare @DiteChe. "Del resto, quale miglior strumento (il terrore) , può fornire il controllo di miliardi di persone, ed influenzarne il quotidiano e soprattutto i consumi?" si chiede @EvaVola. Per la Bifarini tutto "si inserisce in un quadro ben più ampio", e secondo altri utenti sarebbe una giustificazione per un controllo più serrato delle attività online e, all'occorrenza, per la chiudura coatta di profili social e caselle di posta.

Ma non tutti gli utenti che partecipano al dibattito sono d'accordo: qualcuno, infatti, fa notare che gli attacchi hacker esistono da decenni, "da quando è stata inventata la posta elettronica", semplicemente ora quello alla Regione Lazio sta facendo più notizia. Qualcun altro precisa che come gli attacchi hacker esistono da sempre, altrettanto esistono gli antivirus e le soluzioni per proteggere i dati trattati, cosa che, forse, non è stata ben applicata dalla Pubblica Amministrazione.

"I ransomware esistono da 10 anni. I virus informatici in generale praticamente da quando e' nata la posta elettronica. E' una questione di cultura informatica, di esperienza e di abitudine ad essere attenti a certe mail, anche se non e' l'unico strumento di diffusione", scrive @PcyberPiero.

Qualcun altro ancora, poi, sostiene che "più che #attaccohacker, è l'ennesima dimostrazione che il regionalismo - specie sulla #Sanità - è una pessima idea".

Immancabile è poi il commento del burlone di turno, perché d'altronde, si sa, i social hanno il potere di sdrammatizzare su tutto, anche sulle questione più serie e complesse: attacco hacker? "Guardi che è successo che hanno lasciato a Zingaretti il pc x 10 minuti…" commenta ironico @g_zerbato.

Ilaria Bifarini

Nella sua biografia Twitter si definisce: "Autrice e blogger. Bocconiana redenta (e non pentita). No tifosi politici. A favore della Scienza ma contro lo scientismo imperante".