Audience online, a gennaio boom di visite ai siti web di informazione

Total digital audience, a gennaio boom dei siti web d'informazione

A gennaio aumenta il numero di chi accede ai siti di news. Cresce anche l’audience quotidiana. A metterlo in evidenza, i dati Audiweb relativi a gennaio 2022 riportati da Primaonline.it. Nel dettaglio, la total digital audience a gennaio ha raggiunto quasi 45 milioni di utenti dai 2 anni in su, pari al 76,3% della popolazione, collegati complessivamente per 63 ore 13 minuti. Il 90,3% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (38 milioni 954 mila) ha navigato da dispositivo mobile.

Nel giorno medio di gennaio sono stati 37 milioni 53 mila gli individui che hanno navigato almeno una volta per 2 ore 28 minuti in media per persona. In questo contesto si riscontra incremento dell’1,8% dell’audience online rispetto a dicembre, con una concentrazione di oltre l’80% nelle fasce della popolazione tra i 18 e i 64 anni. Erano collegati nel giorno medio l’81,2% dei 18-24enni, l’84,7% dei 25-34enni, l’88,1% dei 35-44enni, l’86,2% dei 45-54enni e l’81,6% dei 55-64enni, valori trainati dalla fruizione tramite dispositivi mobile.