Audiweb: news in calo, affaritaliani.it in controtendenza cresce del 27,4%

Top 100 Brand online iscritti ad Audiweb: a giugno flettono siti e app di news, affaritaliani.it in controtendenza registra un +27,4% negli utenti unici

I dati Audiweb powered by Nielsen relativi al mese di giugno 2021 evidenziano come siano state 44,5 milioni le persone che hanno navigato da computer e/o mobile (smartphone e tablet), il 74,6% della popolazione dai 2 anni in su, online complessivamente per 57 ore e 36 minuti per persona.

Tra i raggruppamenti che hanno registrato incrementi più rilevanti troviamo la categoria Search (+2,2% gli utenti online nel mese di giugno), l’e-commerce di largo consumo (+2,1%), l’e-Government (+2%), mappe e informazioni di viaggio (+4,9%), servizi di telefonia e compagnie telefoniche (+2,4%) e salute, nutrizione e benessere fisico (+3%).

Il raggruppamento Current Event & Global News, ovvero l’insieme di siti e mobile app dedicati alle notizie online, ha registrato una lieve flessione (-1,8%) rispetto al mese precedente, quale tendenza naturale di questo periodo che si avviava alla stagione estiva, uscendo da un rinnovato periodo di lockdown intermittente che ha segnato anche questa prima parte dell’anno.

Il calo generalizzato riguarda sia le testate con più storicità, sia i nuovi protagonisti dell’informazione in Rete: Il Mattino (-18,6%), La Gazzetta dello Sport (-10,1 %), Il Messaggero (-15,9%), Mediaset Play (-27,3%), Unione Sarda (-42,8%), LA7 (-38,2%), Radio Deejay (-13%) e Juvelive.it (-31,7%)

Decisamente in controtendenza affaritaliani.it, che registra un +27,4% negli utenti unici.

È bene specificare che il dato degli utenti unici è particolarmente importante in quanto rileva, come spiega la nota metodologica della Top 100, “il numero di singole persone, deduplicate, che si sono collegate, in un determinato arco temporale, ad un sito e/o elementi di esso effettuando una o più visite. Differiscono dai browser unici in quanto rappresentano persone fisiche”.