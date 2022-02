Ausilio-Bertini, amore nel pallone? Gossip sul ds dell'Inter e la giornalista

Gossip, è love story tra Monica Bertini e Piero Ausilio? Voci sulla giornalista Mediaset e il direttore sportivo dei nerazzurri

È love-story tra Monica Bertini e Piero Ausilio. Per ora sono solo voci che corrono, ma a Milano la loro frequentazione non è passata inosservata. Come riporta Dagospia.com, prima una semplice amicizia, poi la fine di amori precedenti. Poi, il tempo di approfondire questo legame e… cupido ha lanciato la freccia.

Lui direttore sportivo dell'Inter, nome di peso nel mondo del pallone, lei giornalista dal lungo curriculum, ora conduttrice di Mediaset, alla guida proprio di un programma sportivo, ovvero Pressing su Italia 1. Non una scappatella, non un flirt passeggero: una vera storia d'amore, assicurano i beninformati. L'unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D'Amico.

