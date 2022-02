Dritto e Rovescio, caos dietro le quinte: Del Debbio contro la regia. VIDEO

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio: "Pensano che sia scemo". Scoppia il caos dietro le quinte

Momenti di rara confusione a Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Nell’episodio di ieri sera, giovedì 17 febbraio, il conduttore ha avuto uno scontro con i propri tecnici alla regia. Tutto nasce da un fraintendimento. Il talk in questione non viene trasmesso tutto in diretta, alcuni blocchi vengono registrati prima.

Così, nella chiusura dell'ultimo blocco in diretta, quando Del Debbio ha invitato gli spettatori a seguirlo su Instagram, "vi ricordo che mi potete seguire durante la settimana sul profilo. Mi fa molto piacere farmi seguire lì”, queste le parole del conduttore, si è scatenato il caos dietro le quinte.

Paolo Del Debbio, scoppia il caos con la regia a Dritto e Rovescio

Ma cos’è successo esattamente? Gli autori di Dritto e Rovescio pensavano che Del Debbio stesse salutando il pubblico a casa, dimenticando che invece poco dopo sarebbero andati in onda, appunto, gli altri blocchi rimanenti registrati in precedenza. La preoccupazione, insomma, era che il presentatore dicesse che la trasmissione fosse finita, quando in realtà c'erano ancora dei segmenti da trasmettere e far vedere ai telespettatori. Quando Paolo Del Debbio si è accorto della confusione dietro le quinte, ha chiesto, con grande curiosità, cosa stesse succedendo: "Ma che c'è? Che c'è?".

Il conduttore, dopo aver capito la situazione, si è sfogato col pubblico contro i suoi autori e tecnici: "Scusate, mi rompono le balle, pensano che sia scemo. Pensavano che vi salutassi, come fosse il sesto blocco. Pensano davvero che sia da pensione, invece vi dico che non sono da pensione. Ci vediamo dopo la pubblicità, abbiate pazienza”. Insomma, uno sfogo così ancora non si era visto.

Del Debbio lancia la pubblicità. È l'ultimo blocco in diretta di #DrittoeRovescio prima degli altri registrati a monte. Gli autori pensano che il conduttore stia salutando e che si sia dimenticato che la trasmissione prosegue. Lui: "Pensano che sia scemo, mi rompono le balle" pic.twitter.com/ntFmfG2fyD

— Massimo Falcioni (@falcions85) February 18, 2022

