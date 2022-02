Miriam Candurro, da star di Rai 3 a volto di Natur Unique: chi è l'attrice

Miriam Candurro nuova ambasciatrice di Natur Unique, in onda in primavera spot su Rai e Mediaset

Miriam Candurro è stata scelta come brand ambassador di Natur Unique. La star della fortunata fiction made in Italy “Un posto al sole” si è aggiudicata il ruolo da protagonista in uno spot televisivo, in onda su RAI e Mediaset all’inizio della primavera, dedicato alla linea Ialucollagen Intensive, già protagonista di una campagna pubblicitaria di cinque settimane su Real Time nell’autunno scorso.

“Ho sempre creduto nella bellezza autentica, quella vera, magari anche ‘imperfetta’, ma che ci rende donne uniche. Quando ho scoperto Natur Unique, ho finalmente trovato nella filosofia del marchio e nella qualità dei prodotti tutto quello che cercavo. Prodotti naturali che aiutano a essere belle in modo autentico, senza stravolgere l’unicità di ognuna di noi. Sono felice e orgogliosa di dare il mio volto alla famiglia di Natur Unique”, rivela l’attrice.

Come riporta Engage.it, secondo Jessica Piga, Senior Talent Manager di ida Agency, “L'unione dei valori del brand con la grande passione di Miriam per la cosmesi naturale ha creato un match efficace, dal tone of voice spontaneo, semplice e diretto. Noi di ida non vediamo l'ora di vederla in tv, certi che sarà un grande successo”.

Miriam Candurro, protagonista nella fiction "Un posto al sole"

Nata a Napoli nel 1980, dal 2012 Miriam Candurro l’attrice è tra le protagoniste della serie tv di RaiTre "Un posto al sole", la prima soap opera interamente prodotta in Italia e la più longeva se si considerano i suoi numeri da record (26 stagioni e 5849 puntate con uno share medio del 15%).

Quando si dice Miriam Candurro, però, si pensa a Serena Cirillo di "Un posto al sole". Il personaggio da lei interpretato vive vicende ben lontane dall'armonia familiare che l’attrice ha saputo costruirsi nella sua vita reale. Sorella maggiore di due gemelle "terribili" (a cui dà il volto Cristiana Dell'Anna) che ha dovuto crescere da sola a causa di una madre assente, il personaggio di Serena ha vissuto una storia d'amore tormentata con il marito Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) ed è madre della piccola Irene.

Ad aggiungere drammaticità al personaggio di Serena Cirillo c'è la morte prematura del padre (che lei ha conosciuto soltanto in età adulta) e la relazione "clandestina" con Leonardo (Erik Tonelli), ragazzo sbandato con cui era rimasta incinta prima di perdere il bimbo a causa di un aborto spontaneo. Nelle puntate più recenti, poco tempo dopo aver scoperto di essere nuovamente in dolce attesa, Serena si appresta a una nuova alba con Filippo, ma i tormenti per lei sembrano non finire mai: il marito scopre infatti di avere problemi di salute che potrebbero avere conseguenze gravissime...

Miriam Candurro, vita privata: con chi è sposata l'attrice

Il marito dell’attrice è Mauro Tornincasa, noto avvocato napoletano. I due si sono sposati il 22 dicembre 2007, ma la loro relazione sboccia molto tempo prima, addirittura nel 1997. Mauro Tornincasa è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, città dove è titolare di uno Studio Legale insieme al fratello. Ma qual è il segreto del rapporto così duraturo tra Miriam Candurro e Mauro Tornincasa? Lo svela la stessa attrice in un'intervista di alcuni mesi fa: "La tolleranza e la comprensione, sono questi i miei segreti. Non ho la certezza che siano loro a far durare un rapporto, forse sono stata semplicemente molto fortunata".

Miriam Candurro, la carriera

La carriera di Miriam Candurro inizia nel 2004 con il ruolo in “Certi bambini” di Andrea e Antonio Frazzi (film vincitore di tre David di Donatello). La pellicola le vale il Premio Domenico Rea come attrice emergente. Nel 2007, ecco il riconoscimento di miglior attrice alla rassegna Il Giardino dei Corti per Noemi di Fabio Ferro e Sydney Sibilia. Nel 2008, l'interpretazione di Lucia Proto nella fiction di Rai 1 Capri 2 (regia di Andrea Barzini e Giorgio Molteni) le vale il Premio Goffredo Petrassi e il Premio Donna Oro Capri come personaggio dell'anno.

Neanche dodici mesi dopo Miriam Candurro viene premiata anche con il Fashion Awards come attrice rivelazione dell'anno. Altri riconoscimenti arriveranno poi per l'attrice nel 2016, con il Premio Napoli è Donna, e nel 2018, con il Premio Masaniello come eccellenza Napoletana e il premio al Galà del cinema e della fiction in Campania come miglior attrice di commedia.

Miriam Candurro Instagram

L'attrice e nuovo volto del brand di cosmesi naturale Natur Unique, seppur dedicata al lavoro e alla solida famiglia, condivide spesso e volentieri anche con il suo pubblico social molti momenti della sua vita. Sul suo profilo infatti, si possono trovare foto che spaziano da foto provocanti, ma comunque eleganti, di lei a momenti con la famiglia e il marito. Inoltre, dalle numerose foto presenti, si intuisce l'amore dell'attrice star di Un posto al sole per il mare: indice delle sue radici partenopee.

