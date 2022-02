Il Tempo, Davide Vecchi è il nuovo direttore. Bechis da Belpietro, la conferma

Il Tempo, Davide Vecchi nominato nuovo direttore: il Gruppo Angelucci sceglie il sostituto di Franco Bechis

Davide Vecchi è il nuovo direttore de Il Tempo. Prende il posto dell'ex Franco Bechis, il quale andrà a dirigere Verità e Affari, il nuovo quotidiano economico-finanziario di Maurizio Belpietro che uscirà in primavera. Secondo quanto riporta Adnkronos, il direttore Corriere dell’Umbria ed ex giornalista d’inchiesta del Fatto Quotidiano è stato scelto dal Gruppo Angelucci per sostituire Franco Bechis.