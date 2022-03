Axel Springer, siglata partnership pubblicitaria mondiale con Outbrain

Axel Springer si affida a Outbrain per alimentare raccomandazioni di contenuti sponsorizzati

Outbrain, una delle principali piattaforme di recommendation dell’open web, ha annunciato di essere stata scelta da Axel Springer, editore digitale leader in Europa, per alimentare le sue raccomandazioni di contenuti sponsorizzati - collocandosi tra i primi dieci partner editoriali di Outbrain. Secondo l'accordo, le offerte digitali tedesche dei gruppi Bild e Welt, così come B.Z., Rolling Stone, Musikexpress e Metal Hammer integreranno la tecnologia di raccomandazione di Outbrain per servire raccomandazioni personalizzate di articoli editoriali e sostenere la monetizzazione di Axel Springer con la pubblicità nativa. Bild e Welt inizieranno il 30 marzo 2022, gli altri marchi seguiranno poco dopo.

I fattori chiave nella decisione di Axel Springer di scegliere Outbrain sono stati la tecnologia contestuale della sua piattaforma nativa, che fornisce sia agli editori che ai marketer una soluzione costruita per l'era post cookie di terze parti, e l'impegno di Outbrain nei confronti della qualità, rafforzato dall'annuncio del QualityRating lo scorso anno. Inoltre, il team regionale di vendita e di gestione degli account di Outbrain assicura una domanda ampia e costante attraverso partnership di lunga data con i principali brand e agenzie.