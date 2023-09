"Back to the gym", Virgin Active lancia il nuovo spot. VIDEO

On air il nuovo spot delle palestre Virgin Active. Guarda il video

Virgin Active torna in comunicazione con un nuovo concept creativo e lancia la campagna multicanale “Back to the gym” firmata da Mattia Molinari regista e Chiara Ferini copywriter. “Ehi tu, qual è la tua motivazione?” è la domanda che ispira la campagna, pianificata su tv e digital (versione 45 secondi per il digital e taglio 30 secondi per la tv), e poi su affissioni e stampa.

Come scrive Engage, si apre infatti così il nuovo spot che invita la community di Virgin Active, con i suoi 40 Club sparsi in tutta Italia, a rispondere in maniera libera e onesta al perché si allenano. Lo spot mostra una carrellata di volti e di persone diverse, e ognuna di loro dà la propria motivazione in modo spontaneo.

Un video che abbraccia tutti, e che racconta per la prima volta ciò che spinge le persone a fare quel che fanno, che sia correre, praticare yoga, nuotare, boxare… La campagna “Qualunque sia la tua motivazione, noi siamo qui” è stata girata tra Milano e Napoli, con l’intenzione di raccontare l’allenamento da un altro punto di vista. Non tanto il movimento fisico quanto il movimento emotivo che spinge le persone a muoversi. Come riporta Engage, il risultato finale è un ritratto corale di tutte le personalità che popolano i Club Virgin Active.

CHI HA LAVORATO ALLA NUOVA CAMPAGNA VIRGIN ACTIVE: I CREDITS

Diversi sono i professionisti che si sono impegnati nella realizzazione della nuova campagna “Qualunque sia la tua motivazione, noi siamo qui” di Virgin Active. Scoprimo chi sono.