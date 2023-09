Silurato il regista di Pomeriggio Cinque, i social esultano. Ecco chi arriva

Silurato il regista di Pomeriggio Cinque

È bastato un appuntamento per tagliare la prima testa. Il regista di Pomeriggio Cinque, Ermanno Corbella, il quale arrivava dall’Aria che Tira (ex programma di Myrta Merlino), sarebbe già stato sostituito. A rivelarlo è DavideMaggio.

Secondo le indiscrezioni, il know-how del professionista, molto apprezzato invece dalla nuova conduttrice del programma di Canale 5, non sarebbe piaciuto particolarmente ai vertici di Mediaset. C’è da dire, comunque, che la decisione, presa in modo così repentino, non può che destare stupore, soprattutto in seguito agli ottimi risultati ottenuti da Myrta Merlino nel suo debutto alla guida di Pomeriggio Cinque in termini di ascolti.

Resta il fatto che, in molti, hanno notato alcune “sbavature” all’interno della regia del programma. Sui social, infatti, sono diversi gli utenti che si trovano d’accordo con la decisione presa dai piani alti del Biscione.

“Un po’ confusionario. Amendola era in studio e non si capiva se fosse rimasto o fosse andato via, perché spariva dall'inquadratura per lunghi minuti”, lamenta un utente su X (l’ormai vecchio Twitter). Ma come rivelato sempre da DavideMaggio, Pomeriggio Cinque avrebbe già trovato un degno sostituto per il regista: Franco Bianca.