Ballando con le stelle 2024, giallo Nina Zilli e smentita sulla fake news. "Falso"

Rai1, Nina Zilli e l'infortunio: recupera per Ballando con le Stelle 2024

Nina Zilli proseguirà la sua avventura a 'Ballando con Stelle', il dance show del sabato sera di Rai1, dopo l’infortunio della scorsa settimana? Non è ancora certo. Lo ha svelato la presidente della giuria, Carolyn Smith, ospite della trasmissione di Rai Radio2 '5 in Condotta' con Serena Bortone e Francesco Cundari, a poche ore dalla nuova puntata dello programma della prima rete Rai condotto da Milly Carlucci che andrà in onda stasera. “Spero che possa continuare a ballare, magari con moderazione, perché è brava".

Ballando con le Stelle 2024, Carolyn Smith e il paso doble

"Il ballo che più mi rappresenta? Un paso doble, perché alterna momenti di tenerezza, chiusura, e poi esplosione. Io sono proprio così”, le parole di Carolyn Smith tornando anche sul battibecco della scorsa puntata con Simone Di Pasquale: “Sinceramente sono rimasta abbastanza sorpresa, perché io faccio il mio lavoro, so fare il mio lavoro, e anche in maniera eccellente, e non avevo nemmeno parlato. Tra l’altro io non critico mai personalmente o umilio i concorrenti, non l’ho mai fatto perché non è nel mio carattere. Ognuno può dire la sua, però la cosa che mi infastidisce quando dicono 'giuria', e non nome e cognome. Non mettere tutti insieme, siamo in cinque”.

Tra musica e aneddoti di vita, Smith ha raccontato della grande passione per gli animali e i suoi cani, in particolare per l’amato Scotty che non c’è più e che, in qualche modo l’ha aiutata ad individuare il tumore al seno qualche anno fa: “Ho quattro cani ora, ma Scotty, che non c’è più, ha praticamente scoperto il mio tumore. Ero a casa, stavamo giocando sul letto, e i cani mi saltavano addosso. Saltando sul seno sinistro mi sono accorta che mi faceva male, e quindi ho deciso di andare a fare degli accertamenti”.

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith e la battaglia contro le fake news

La ballerina coreografa e giurata di 'Ballando con le Stelle' ha parlato anche della sua battaglia contro le fake news: “L’ultima con cui sto combattendo da un mese è la notizia falsa che mi sto separando da mio marito perché mi ha messo le corna. Ancora non sì è capito con chi, ma so già che non è vero. Siamo una coppia molto, molto affiatata. Fatalità è stato proprio Tino, mio marito, a scoprire la notizia su Facebook. Gli ho detto che la prossima volta non deve nemmeno farmi vedere. Ogni mese vedo notizie fake che dicono che sto male, che sono morta…Ma avvisatemi almeno… Mi dispiace, perché le persone si preoccupano; non chiamano me, ma iniziano a chiamare i miei cari per sapere come sto”.

Infine, Carolyn ha condiviso un ricordo legato ai tempi della scuola in Scozia: “Sono sempre stata brava a scuola, ma avevo due insegnanti che non credevano in me, per via del ballo che ritenevano una cosa inulte. Io gli ho risposto in faccia duramente che un giorno sarei stata una coach internazionale di danza. Forse erano contrariate perché a volte mi vedevano arrivare a scuola direttamente dalle gare, con un po’ di trucco residuo e qualche abito di danza. Non era ben visto, ma sono passati tanti anni, erano altri tempi”.