Barabino & Partners advisor per la comunicazione di Argos Wityu

Barabino & Partners ha ricevuto da Argos Wityu l’incarico di Advisor per la comunicazione e per la gestione delle relazioni con i media italiani. Argos Wityu è un gruppo paneuropeo di Private Equity indipendente, nato oltre 30 anni fa con l’obiettivo di sostenere le società nei processi di innovazione e crescita generando in questo percorso un valore sempre più consistente e sostenibile che vada oltre l’approccio puramente finanziario.

Gli investimenti di Argos Wityu si muovono secondo un approccio intersettoriale e transfrontaliero ed oltre una su cinque delle società in portafoglio è leader mondiale nel segmento di riferimento. Il metodo di investimento di Argos Wityu prevede l’acquisto di quote di maggioranza comprese tra 10 e 100 milioni di Euro del capitale di società che hanno un fatturato tra 20 e 600 milioni di Euro.

Il focus principale è dunque il mid-market europeo, con dimensione intersettoriale. Argos Wityu è altamente specializzato nel capire, gestire e risolvere le complessità transazionali: e.g. spin-off, shareholders litigations, management buy-in. La società è attiva dal 1989 con sei sedi e sei team in Europa: Ginevra, Milano, Parigi, Bruxelles, Francoforte e Lussemburgo.

L’intervento di Barabino & Partners si propone di affiancare la Argos Wityu nel percorso di comunicazione volto alla valorizzazione e rafforzamento della percezione sul mercato italiano in merito agli elementi distintivi e l’expertise e il valore: Barabino & Partners, infatti, opererà a fianco di Argos Wityu al fine di fornire un costante flusso di informazioni verso il mondo dei media.