Barabino, Federico Steiner “Professionista dell’anno Finance PR”

FinanceCommunity Awards 2021, il contest organizzato e diretto da FinanceCommunity.it

Federico Steiner, Partner e Direttore Generale di Barabino&Partners, vince il premio come Professionista dell’Anno Finance PR nel corso dei FinanceCommunity Awards 2021, il contest organizzato e diretto da FinanceCommunity.it con l’obiettivo di dare risalto ai professionisti che si sono distinti nel settore della comunicazione economico-finanziaria.

Le motivazioni che hanno determinato l’assegnazione del riconoscimento FinanceCommunity Awards 2021

“Da più di trent’anni aziende italiane e multinazionali affidano a Federico Steiner la propria reputazione e la gestione della comunicazione istituzionale. A queste il professionista si dedica con esperienza e competenza”: queste le motivazioni che hanno determinato l’assegnazione del riconoscimento a Steiner da parte della giuria.

Il riconoscimento testimonia il percorso distintivo di Federico Steiner come professionista della comunicazione che fin dal 1988 ha preso parte e gestito con particolare successo alcune tra le più importanti operazioni finanziarie avvenute in Italia, dalla stagione delle grandi privatizzazioni alle più recenti e significative operazioni di M&A, IPO, private equity e issue management

Per Barabino & Partners si tratta, peraltro, del quinto riconoscimento nelle ultime sei edizioni dei Financecommunity Awards, che ha visto assegnarsi nella categoria “Professionista dell’Anno Finance PR” o in quella dedicata al “Team of the Year”.

Un posizionamento riconosciuto anche a livello internazionale dai ranking annuali pubblicati da Mergermarket – istituto internazionale indipendente, specializzato nel monitoraggio e nell’elaborazione dei dati relativi ai deal di M&A a livello internazionale – dove la società è presente fin dal 2018 nella top 10 dei PR advisors in operazioni di M&A in Italia, in Europa e nel mondo.

In particolare, posizionandosi sia nel 2019 che nel 2020 al primo posto in Italia, al 5° in Europa e 8° nel mondo per numero delle operazioni gestite.