Barbara Palombelli la conduttrice più attiva del 2019, in tv per 716 ore

Il personaggio televisivo più stacanovista dello scorso 2019 è Barbara Palombelli, andata in onda per oltre 700 ore in nove mesi. A rilevarlo Tv Sorrisi e Canzoni, che ha stilato la Top 30 dei conduttori più attivi della Tv tra il 31 agosto 2019 e il 5 giugno 2020.

Al primo posto della classifica si piazza Barbara Palombelli, la conduttrice dei programmi Mediaset: Forum, Lo sportello di Forum e Stasera Italia, andata in onda per 716 ore.

"Mi piace questo primato – ha dichiarato Barbara Palombelli a Tv Sorrisi e Canzoni – Ma non sarebbe possibile raggiungere questi risultati se non avessi delle grandi squadre". A condividere il podio con lei, la conduttrice di Geo Sveva Sagramola con 470 ore e Tiziana Panella di Tagadà con 380 ore.

I conduttori più attivi del 2019. La Top 15