Belve Crime: su Rai 2 arriva lo spin off di Belve con Francesca Fagnani

Belve Crime: Francesca Fagnani conduce uno spin off del suo programma in cui approfondisce fatti di cronaca con interviste alle persone sulla scena del crimine

Francesca Fagnani il 22 aprile tornerà con una nuova edizione di Belve. Subito dopo però arriverà il nuovo spin off del suo programma dal nome Belve Crime, in cui verranno approfonditi i fatti di cronaca più recenti o ancora irrisolti. Il format è del tutto simile all'originale con intervista faccia a faccia con chi era sulla scena del crimine, quindi il colpevole o persone direttamente coinvolte nel misfatto. Per ora si parla di un solo appuntamento, che andrà in onda in prima serata su Rai2 subito dopo le cinque puntate di Belve. Ancora non si conoscono i nomi dei primi ospiti.

"Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca, - ha raccontato Francesca Fagnani in una intervista al Corriere della Sera - verrà ascoltato su quello sgabello il punto di vista o del colpevole o di chi, in un modo o nell’altro, sulla scena del delitto c’era. E' un po’ un viaggio dentro la mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male e di chi lo ha inferto al prossimo".