Ecco quando Stefania Nobile dava dei "coglioni" a chi è stato truffato da lei e dalla madre Wanna Marchi. VIDEO

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, non ha mai nascosto il suo disprezzo per chi cadeva nelle loro truffe. Ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani, si lasciò andare a dichiarazioni scioccanti, definendo «co...ni» coloro che pagavano per il malocchio. “Se me li dà, è una co...na”, affermava senza remore, rifiutando qualsiasi senso di colpa per le sue azioni passate. Ora, il suo nome torna alla ribalta per un altro scandalo. Insieme all’ex compagno Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria di via Napo Torriani a Milano, è stata arrestata con l’accusa di aver offerto alla clientela escort e droga. Le indagini hanno portato al sequestro di oltre 900mila euro, considerati il provento dell’autoriciclaggio.