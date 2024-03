Belve, Fagnani: "Fedez parlerà di tutto. Da Chiara Ferragni nessuna diffida"

La nuova edizione di Belve condotto da Francesca Fagnani sta per ripartire: la prima puntata in onda martedì 2 Aprile su Rai 2.

Uno dei primi ospiti attesi è Fedez: "Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione ma dopo i problemi sanremesi è stato bloccato, lo dissi pubblicamente che non ero d'accordo, ora ci siamo", spiega la Fagnani al Corsera. E smentisce le voci su una diffida di Chiara Ferragni per non far parlare del loro matrimonio. «A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo».

Belve di Francesca Fagnani riparte da Carla Bruni e Matteo Salvini

Belve partirà partirà con Carla Bruni e Matteo Salvini: "Credo sia un gesto coraggioso da parte sua, fare un’intervista senza paracadute. Faccio fatica a portare i politici, ancor più quelli di sinistra che di destra. Finora è venuto solo Renzi"

Belve, Fagnani ospiterà Loredana Bertè: "La corteggio da sempre"

Loredana Bertè ha detto sì questa volta. «Sì, sono felicissima. La corteggio da sempre. È la più grande rockstar, insieme alla Nannini. Mi piace molto come donna, ha tanti registri e ora poi si vuole più bene».

La Fagnani è felice anche per la presenza di Antonella Clerici. "Una donna non gregaria, che non è scesa a compromessi, non ha paura di essere se stessa". Chi continua a dirle di no? "Emma Marrone", dice al CorSera.

Belve, Fagnani: "Mentana ospite? Non mi pare che intervistare i fidanzati porti bene"

Ha mai pensato di invitare Enrico Mentana, suo compagno? «No, no. Non mi pare che intervistare i fidanzati porti bene... E poi non voglio mai far coincidere la vita privata con quella pubblica».

Le sarebbe piaciuto essere intervistata da? «Giovanni Minoli. Ho iniziato con lui, è stato un grande maestro, i suoi faccia a faccia hanno avuto una grande influenza su di me. Mi ha insegnato a scrivere un’intervista», sottolinea nell'intervista al Corriere della Sera.

Francesca Fagnani e il contratto con la Rai

Il suo contratto con la Rai è in scadenza ma Francesca Fagnani non sta pensando al futuro. «Io penso sempre alla penna Bic che dopo tanti anni è uguale a se tessa. Se una cosa funziona bisogna migliorarla, perché cambiarla? Il pubblico si è affezionato a “Belve” e sarà il pubblico a decidere se dovrò cambiare, perché il programma non piace più».