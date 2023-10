Belve, ospiti 17 ottobre 2023: in studio Riccobono, Spagna e Antonio Conte

Belve, ospiti 17 ottobre 2023: Francesca Fagnani intervista Antonio Conte, Ivana Spagna ed Eva Riccobono

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di Belve in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti della puntata di Belve di martedì 17 ottobre, in onda in prima serata su Rai2 saranno Ivana Spagna, Antonio Conte ed Eva Riccobono.

Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia sarà ospite della “cartomante” di Belve il giornalista Dario Fabbri; mentre il momento stand-up della serata è affidato a Carmine Del Grosso. Da non perdere anche l’incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.