Belve, Francesca Fagnani fa gol con una super stella del calcio (oltre a Giambruno). Anticipazioni

Belve, ospiti: in studio con Fagnani ci sarà Giambruno ma anche Antonio Cassano. Il programma andrà in onda martedì 19 novembre in prima serata su Rai2

Francesca Fagnani si prepara a debuttare con la nuova edizione di Belve e per la prima puntata ha messo a segno un colpo dei suoi. La prima puntata andrà in onda in prima serata martedì 19 novembre su Rai2, e secondo quanto riporta Dagospia tra gli ospiti del programma ci sarà Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. Non solo, tvBlog afferma che sulla sedia di Fagnani siederà anche Antonio Cassano, che di recente è tornato ad attaccare l'ex amico Bobo Vieri dopo la fine del progetto Bobo TV.

Per Giambruno si tratta di un'occasione per chiarire la vicenda dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia con avances esplicite alle colleghe che non solo hanno portato alla rottura con la Presidente del Consiglio ma lo hanno portato alla sospensione da parte di Mediaset. "O torno in video o mi licenzio", avrebbe dichiarato il giornalista di recente. Di recente si è comuqnue parlato di un riavvicinamento tra Giambruno e Meloni. Tra gli ospiti di Fagnani non si esclude anche la presenza di Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Valentino Rossi e Federica Pellegrini.