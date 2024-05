Belve tra i migliori programmi tv. Fazio solo terzo tra i conduttori più amati

Tv, ecco i programmi e i conduttori (e conduttrici) più amati dagli italiani. L'indagine su oltre mille telespettatori

Appena terminata la stagione televisiva 2023/2024 è giunto il momento di valutare il gradimento degli spettatori italiani maggiorenni intercettando i gusti più “qualitativi”, rispetto ai numeri e ai calcoli matematici degli ascolti tv, assegnando per la prima volta gli “Italian Television Awards – Prime Time: Programmi Italiani” che, dal prossimo anno, analizzeranno anche le altre fasce orarie.

Nell’indagine demoscopica è stata realizzata tra il 01 e il 20 maggio 2024 con metodologia ibrida C.A.T.I – C.A.W.I – C.A.M.I. sono stati analizzati 55 programmi televisivi di produzione italiana andati in onda tra settembre 2023 e maggio 2024 in prima serata (Sanremo escluso) con almeno 4 puntate e 50 conduttrici e conduttori tv.

Oltre mille telespettatori intervistati (che negli ultimi sei mesi hanno guardato almeno una volta i programmi televisivi campionati) hanno eletto vincitori per la categoria:

PROGRAMMA +AVVINCENTE: Belve, Freedom, Pechino Express, Ulisse, Le iene;

PROGRAMMA +DIVERTENTE: Ciao Darwin, Only Fan, Tale e quale show, La pupa e il secchione, Made in Italy;

PROGRAMMA IMMAGINI+BELLE: Freedom, Ulisse, Pechino Express, Eden, Sapiens;

PROGRAMMA +DI QUALITA’: Che tempo che fa, Chi l’ha visto?, Freedom, Belve, diMartedì;

PROGRAMMA +INTERESSANTE: Che tempo che fa, Belve, Fratelli di Crozza, Le iene, Masterchef;

PROGRAMMA +EMOTIVO: C’è posta per te, Amici, Ballando con le stelle, Temptation island, Primo Appuntamento;

PROGRAMMA +LEGGERO: Ciao Darwin, La pupa e il secchione, Tale e quale show, Only Fan, Made in Italy;

PROGRAMMA +BELLO: Ciao Darwin, Amici, Ballando con le stelle, Masterchef, Freedom.

Tra i conduttori maggiormente amati dai telespettatori italiani in prima posizione Paolo Bonolis tallonato da Gerry Scotti. In terza posizione Fabio Fazio seguito da Carlo Conti e Roberto Giacobbo. Tra le conduttrici tv saldamente in prima posizione Maria De Filippi seguita da Milly Carlucci, Francesca Fagnani, Alessia Marcuzzi e Federica Sciarelli.