Bene la raccolta pubblicitaria, +2,5% a marzo. Il trimestre chiude a +2,8%

Raccolta pubblicitaria, +2,5% a marzo

Gli investimenti pubblicitari in Italia nel mese di marzo sono a +2,5%, portando la raccolta pubblicitaria a +2,8%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel trimestre 2023 si attesta a +3,1%. Sono i dati diffusi da Nielsen, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, che ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di marzo 2023.

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in crescita del 1,8% a marzo e del 1,3% nel trimestre. Quotidiani e Periodici a marzo sono in calo, rispettivamente del -6% (trimestre +1.3%) e del - 5.1% (trimestre -1.4%).

In calo anche la Radio a marzo -2.8% (trimestre +8.1%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nel primo trimestre 2023 chiude con un +3.4% (+11.9% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

“Si chiude un trimestre positivo per l’advertising in Italia – dichiara Marco Nazzari, Emea Measurement Leader – con una crescita in linea con le previsioni formulate dai principali attori del mercato. Si tratta di un incremento contenuto nel suo complesso, ma che si sviluppa in maniera piuttosto omogenea all’interno dei tre mesi evidenziando quindi una buona solidità strutturale. Certamente contribuisce una situazione europea che sembra avere assorbito le incertezze degli scenari politici senza essersi per ora esposta al pericolo derivante dei fallimenti di alcune banche americane”.