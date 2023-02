Berlusconi: "Il Giornale è mio". Clamoroso stop alla vendita agli Angelucci

Berlusconi vuole tenersi "Il Giornale". Il dietrofront ha un motivo chiaro

Silvio Berlusconi ci ha ripensato e non vuole più cedere "Il Giornale" alla famiglia Angelucci. Nonostante l'accordo fosse ormai stato ratificato ad inizio gennaio, il leader di Forza Italia, forse anche a causa dello scontro che si è aperto in maggioranza in seguito alle parole su Zelensky e alla replica del presidente ucraino durissima, con la premier Meloni "tiepida" nel prendere le difese dell'alleato, adesso Berlusconi ha deciso di rimettere tutto in discussione: "Il Giornale è mio", avrebbe ribadito con forza.

A spingere per la conclusione della trattativa - si legge sul Foglio - sono i manager del gruppo Mondadori e la famiglia Berlusconi. A chiedere un’ulteriore riflessione al Cav. è il partito convinto che l'acquisto degli Angelucci non sia altro che "un regalo, una dote da consegnare alla premier, un segno dell’uscita di scena di Berlusconi dalla politica". La vendita del Giornale si dava per finalizzata dopo le elezioni regionali in Lombardia. Oggi un ripensamento che contrappone i fratelli Berlusconi. Adesso potrebbe tornare alla carica Cairo.