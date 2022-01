Bfc Media, a Danilo Iervolino il controllo. Forbes Italia cambia editore

A settembre Iervolino, per circa un miliardo di euro, aveva ceduto le sue quote rimanenti (il 50%) in Gruppo Pegaso Multiversity a Cvc



Il 30 dicembre è stato perfezionato l’accordo quadro per un’Opa obbligata che porta Danilo Iervolino, attraverso Idi Srl, a detenere il 51% di Bfc Media che fa capo a J.D. Farrods Group Luxembourg di Denis Masetti.

Bfc Media - si legge su https://www.primaonline.it/ - è un gruppo attivo nell’informazione specializzato soprattutto nel personal business e prodotti finanziaria attraverso le testate Forbes Italia, Bluerating, Robb Report, Private, Ite, Assett Class, Cosmo, Equos, Bike e Trutto&Turf.

A settembre Iervolino, per circa un miliardo di euro, aveva ceduto le sue quote rimanenti (il 50%) in Gruppo Pegaso Multiversity a Cvc. Fondo che poco dopo aveva nominato Fabio Vaccarono ceo e dg del gruppo che controlla le università online Pegaso e Mercatorum (per l’incarico Vaccarono aveva lasciato la guida di Google Italy).

Secondo i termini dell’accordo quadro Masetti continuerà a ricoprire la carica di presidente del Cda almeno sino al 31 dicembre 2023.