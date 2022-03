Bfc Media vicino ad acquisire L'Espresso: ma Damilano resterà nel gruppo Gedi

Bfc Media, Iervolino verso l'acquisizione dell'Espresso: parola di Claudio Plazzotta

Bfc Media è in corsa per l'acquisizione dell'Espresso. Il gruppo multimediale di Danilo Iervolino, specializzato in informazione su personal business e prodotti finanziari, sarebbe vicino ad acquisire il quotidiano romano L'Espresso, fondato nel 1995 da Arrigo Benedetti e attualmente edito dal Gruppo Gedi. A rivelarlo, un tweet del giornalista specializzato in media Claudio Plazzotta.

Avanzano le trattative di BFC Media, la casa editrice di Forbes Italia controllata da Danilo Iervolino, per rilevare la testata L'Espresso da Gedi.

L'attuale direttore Marco Damilano resterà in Gedi. — Claudio Plazzotta (@Claplaz) March 2, 2022

Leggi anche: