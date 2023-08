Bianca Berlinguer, ecco il nome del nuovo programma su Rete 4. Rivelazione clamorosa

Bianca Berlinguer, cambia tutto. Svelato il nome del nuovo talk dopo il passaggio a Mediaset

Svelato il nome del nuovo programma di Bianca Berlinguer. In Rai fin dagli inizi della carriera, l'ex conduttrice di Cartabianca (in onda su Rai 3 dal novembre del 2016 fino a giugno 2023) è passata a Mediaset lasciando sorpresi sia i fan della conduttrice che gli addetti ai lavori.

Tranne sul fatto che andrà in onda su Rete 4 e che avrà lo stesso format di Cartabianca, si sapeva poco e niente sulla nuova trasmissione. Ed ecco che spunta l'indiscrezione clamorosa sul nome del nuovo programma.

Secondo quanto rivela DavideMaggio, il nome del nuovo programma condotto da Bianca Berlinguer e che andrà in onda su Rete 4 sarà "È sempre Bianca". Svelato, dunque, uno dei misteri che più avvolgevano il nuovo talk-show che avrà, come rivelato negli scorsi giorni, Alessandro Orsini e Mauro Corona come ospiti fissi.