Bianca Berlinguer: "Io in un'isola deserta con Mauro Corona"

Bianca Berlinguer a Generazione zeta

Bianca Berlinguer si confronta con i ragazzi di Generazione zeta nel programma ideato e condotto da Monica Setta in onda martedì 9 maggio a mezzanotte e 55 su Rai 1. La giornalista, già direttore del Tg3 oggi alla guida del format Cartabianca, si è mostrata in una versione decisamente inedita. Pantalone fucsia, blusa nera, la Berlinguer ha risposto alle domande dei ragazzi ("Hanno l'età di mia figlia Giulia") confidando che da ragazzina, sognava di fare la ballerina classica.

"Amo il ballo e mi piace vedere Ballando con le stelle in tv. È che dopo tanti anni di cronaca, ho scoperto di avere in me una vena di leggerezza che mi permetterebbe di condurre anche un programma di intrattenimento". Bianca scenderebbe in pista a Ballando con Milly Carlucci? "Non me lo hanno mai proposto" ha replicato la giornalista "chi lo ha fatto come Luisella Costamagna ha scelto bene, ma io non lo farei. Il sogno di fare ballerina era appunto quello di quando ero ragazzina".

Dal rapporto con il padre Enrico Berlinguer ("Papà dolce e molto accudente, quando poteva tornava a casa per pranzare con noi") alla scelta di fare la giornalista, Bianca si è raccontata con generosità a Generazione zeta svelando anche un rimpianto personale: non aver dato una sorella o un fratello alla figlia Giulia Manconi, classe 98, in procinto di laurearsi in economia. E alle due domande classiche del format di Monica Setta, l'isola deserta e la cena fra amiche, la Berlinguer non ha avuto dubbi. Sull'isola metaforica andrebbe con Mauro Corona mentre se dovesse scegliere tra Barbara Palombelli, Lucia Annunziata e Lilli Gruber, Bianca andrebbe con la conduttrice di In mezz'ora.

"Ho ottimi rapporti con Barbara e Lilli, ma sono amica di Lucia da tempo perciò se dovessi scegliere, andrei con lei" ha risposto. Nel corso della lunga intervista rilisciata a Monica Setta e ai ragazzi è andato in onda anche un contributo sulla carriera di Bianca che è partita con Giovanni Minoli. Altra clip sulla primissima puntata di Cartabianca nata come scommessa all'epoca della Rai di Antonio Campo Dall'Orto e diventato oggi programma di punta del servizio pubblico, campione di share.