Bild, licenziato direttore: abusi sessuali. "Promozioni se ci andavi a letto"

Bild, licenziato direttore per abusi. "Promozioni se ci andavi a letto"

La casa editrice della Bild, la tedesca Axel Springer ha licenziato in tronco il direttore del più grande giornale europeo. Julian Reichelt, 41 anni, è stato cacciato perchè accusato di molestie e abusi sessuali nei confronti delle sue colleghe redattrici, giovani e piacenti. Se le portava a letto - si legge sul Corriere della Sera - in cambio di promozioni. Minacciava di licenziarle. Dava loro dei bonus in denaro una tantum, chiedendo il silenzio. In un caso, aveva perfino forgiato un falso certificato di divorzio per superare le resistenze di una praticante che gli resisteva con la scusa che era sposato.

L’inchiesta del Times - prosegue il Corriere - è puntuale e spietata nel rivelare i contenuti fin qui segreti dell’indagine interna: "Così funziona alla Bild, chi va a letto con il direttore, viene promosso", dice uno dei capiredattori ascoltati in marzo. Poche ore dopo le dimissioni di Reichelt, anche Der Spiegel ha pubblicato nuove testimonianze, che lo accusano di aver abusato della sua posizione per sedurre diverse donne della redazione. Il settimanale di Amburgo era stato il primo in marzo a descrivere Reichelt come "un uomo ossessionato dal potere" che "sistematicamente promuove e seduce le donne che lavorano a Bild". Il titolo della storia era: "Scopa, promuovi, licenzia".