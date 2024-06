Binario 2 con Carolina Di Domenico, svelato il dopo Viva Rai2! di Fiorello

Rai, Binario 2 con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni, svelato il dopo Viva Rai2! di Fiorello

Rai2 al lavoro per il nuovo Mattin Show che dovrà raccogliere l'eredità di Viva Rai2 by Fiorello (con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari) che ha trionfato negli ascolti tv e si è chiuso lo scorso mese di maggio. Da settimane girano indiscrezioni sul progetto della seconda rete di Viale Mazzini e ora sembra che siamo a una svolta. Il nome del programma - in onda dalle sette alle otto - dovrebbe essere "Binario 2" secondo il retroscena svelato da Tv Blog. Che sul titolo spiega: "Binario inteso come luogo d’incontro fra chi si appresta ad iniziare la giornata. Chi per andare a lavorare, chi per andare a scuola etc"





Satira, informazione e intrattenimento gli ingredienti del nuovo appuntamento nella mattina di Rai2 con la guida di Andrea Perroni che non punterà sulla formula del one man show, ma sul gioco di squadra. E accanto al conduttore, prosegue Tv Blog "ci sarà una presenza femminile, ovvero Carolina Di Domenico che ha esordito proprio in Rai conducendo Disney club insieme a Giovanni Muciaccia". Dopo essere stata nella Commissione artistica del Sanremo di Pippo Baudo e aver condotto TRL su Mtv, è stata protagonista in Rai, La7, Sky. Poi The voice su Rai2, l’Eurovision e tanta radio. Ora questa nuova sfida con Binario 2 che apre l'era post Viva Rai2!.

LEGGI ANCHE - Giovanna Botteri alla corte di Urbano Cairo: sarà su La7 nel cast di...