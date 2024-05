Birkenstock rinnova l'iconico sandalo Zürich: ecco la versione street tech

Birkenstock rinnova il sandalo Zürich

La nota azienda Birkenstock, celebre per la produzione di calzature comode e funzionali, ha presentato il suo ultimo modello per la prossima stagione estiva: il sandalo Zürich Tech. Il nuovo Zürich Tech rappresenta la perfetta sintesi tra design innovativo e massima praticità, rivisitando in chiave moderna l'iconico modello Zürich che da decenni caratterizza il marchio tedesco.

Realizzato con materiali di altissima qualità, il sandalo mantiene le linee pulite e la tomaia flessibile tipiche del modello originale ma introduce alcune interessanti novità: Zürich Tech si caratterizza per le fibbie ispirate alle chiusure degli ‘Ski Boots’ (invece della tradizionale fibbia in acciaio) e da una suola in Eva leggera e robusta.

Le fibbie, come riporta Pambianconews, oltre a donare al sandalo un tocco contemporaneo, conferiscono alla tomaia una tenuta ineguagliabile, assicurando al piede una stabilità ottimale. Il prodotto è disponibile in numerose accattivanti colorazioni, adatte allo stile urban.

Il modello Birkenstock Zürich, distribuito in Italia, come tutta la proposta del brand, da NaturalLook, è sul mercato con un prezzo consigliato al pubblico di 160 euro.

Il sandalo Zürich Tech si candida così a diventare il nuovo must have dell'estate 2024.