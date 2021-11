Blanca, ascolti tv: fiction record (meglio sola la nazionale). Rai1 festeggia

Ascolti Tv record per Blanca

La fiction Blanca va a gonfie vele: esordio boom su Rai1 con 5 milioni 672 mila telespettatori e il 26% di share raggiunto lunedì 22 novembre 2021 ha toccato gli ascolti tv più alti della stagione televisiva, se si escludono le partite della Nazionale di Roberto Mancini . Battuta Canale 5 che con 'Grande Fratello Vip 6' convince 3.138.000 telespettatori (20,58% di share) ottenendo il secondo posto.

Blanca, Rai1 e Rai Fiction festeggiano per gli ascolti tv

Soddisfazione in casa Rai per il successo della fiction Blanca. Il direttore Stefano Coletta spiega come il "racconto valoriale" si confermi il più apprezzato dai telespettatori del Servizio Pubblico: "Blanca veicola il codice dell'inclusione riuscendo a rendere normale la vita di una donna ipovedente, che fa della sua diversità un valore aggiunto, la sua forza, la sua specialità, valorizzando il talento di attori come Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon". La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati sottolinea l'orgoglio perché "il pubblico ha amato un personaggio che riunisce in sé motivazioni fondamentali del racconto che costituisce la nostra Fabbrica delle Storie. 'Blanca' è esemplare della positività e dell'entusiasmo con cui si può affrontare la vita rovesciando una difficoltà in una dote impareggiabile".

Blanca, ascolti tv record su Rai1. Lux Vide: premia la scommessa di un prodotto all'avanguardia e innovativo

“Il grande successo di pubblico di Blanca premia la scommessa di un prodotto all'avanguardia e innovativo. Abbiamo creduto fortemente in questo crime drama, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, frutto di 4 anni di sviluppo e creatività, che racconta con le emozioni come Blanca, una ragazza non vedente, abbia fatto della sua disabilità una forza, della sua debolezza un super potere. Siamo tutti un po' disabili come Blanca, perché abbiamo tutti una mancanza. Blanca ci insegna a superarla, sfidando noi stessi e la vita per viverla al massimo", spiega Luca Bernabei, produttore di Blanca e AD Lux Vide. "Questi successi si ottengono solo grazie al team: a Rai che crede in noi; al nostro regista visionario Jan Maria Michelini che ha utilizzato per la prima volta in una serie tv l’audio immersivo e tridimensionale grazie alla tecnica dell’olofonia; al cast capeggiato da una straordinaria Maria Chiata Giannetta; ai Calibro 35 che con la loro colonna sonora originale donano dinamicità e ritmo ad ogni episodio. Infine, un grazie particolare al maestro Andrea Bocelli, che con la sua consulenza artistica ci ha guidato magicamente nel suo mondo, ricordandoci che la vita è un dono”.

Matilde Bernabei, Presidente Lux Vide sottolinea: “Blanca utilizza un linguaggio nuovo e contemporaneo che piace al pubblico italiano ed internazionale. Infatti, Blanca segna un punto di svolta nella distribuzione Lux perché è la nostra prima serie domestica, in italiano, e con un'attrice, ancora non conosciuta all'estero, che sia stata prevenduta prima della messa in onda su Rai 1 in Francia, Spagna, Brasile solo per citarne alcuni”.E’ un prodotto innovativo anche per la sua capacità di mettere al centro della narrazione i temi della diversità ed inclusività che sono adatti sia per il servizio pubblico sia per lo spettatore più giovane e internazionale.

Blanca, credit della serie tv di Rai1

Scritto da: Francesco Arlanch, Mario Ruggeri, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri

Con Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Blanca,

Giuseppe Zeno nel ruolo dell’ispettore Liguori

Pierpaolo Spollon nel ruolo di Nanni

Diretto da Jan Maria Michelini

Formato: Serie tv 6x100'