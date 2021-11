Ascolti TV, Report travolge quarta Repubblica: +3% di share

Ascolti TV ieri sera, Report è stato visto da 1.7 milioni di spettatori (7,69% di share) contro gli 826mila di Quarta Repubblica (4,68%)

Esordio col botto per la serie tv 'Blanca' di Rai1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. E' infatti lei a vincere la gara degli ascolti TV ieri sera con con 5.672.000 telespettatori (25,96% di share). Al secondo posto il 'Grande Fratello Vip 6' su Canale 5, visto da 3.138.000 telespettatori (20,58% di share). Terzo gradino per Rai3 con 'Report', visto da 1.773.000 telespettatori (share del 7,69%). A seguire, su Italia1 'Jack Ryan - L'iniziazione' ha totalizzato 1.162.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,12% mentre su Rai2 'Mompracem speciale' è stato visto da 864.000 telespettatori (share del 3,73% di share). Su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 826.000 telespettatori pari a uno share del 4,68%. Sul Nove 'Little Big Italy' ha realizzato 390.000 telespettatori e uno share dell'1,7% mentre su La7 'Grey's Anatomy' è stata seguita da 357.000 telespettatori (share dell'1,6%). Chiude gli ascolti TV del prime time Tv8 con 'The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro', seguito da 228.000 telespettatori pari all'1,1% di share.

Ascolti TV access prime time: vince i Solit Ignoti, Strisca la Notizia secondo e l'Eredità terza

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno' ha ottenuto 5.367.000 telespettatori e uno share del 21,24%. Risultati con cui il programma condotto da Amadeus ha superato 'Striscia la notizia' che su Canale 5 è stata vista da 4.141.000 telespettatori pari a uno share del 16,39%. Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' ha ottenuto 4.686.000 telespettatori e il 23,21% mentre su Canale 5 'Caduta libera' ha totalizzato 3.596.000 telespettatori e uno share del 18,39% Nel complesso le reti Rai hanno vinto il prime time con 9.460.000 telespettatori e uno share del 38,33% e l'intera giornata con 3.800.000 telespettatori e uno share del 36,89%. Le reti Mediaset si sono aggiudicate invece la seconda serata con 4.713.000 telespettatori e uno share del 41,01%.