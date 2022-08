Blanco "schifa" la Juve: scoppia feroce bufera social contro il cantante

Blanco "schifa" la Juve e finisce nella bufera social: insulti e offese al cantante vincitore del Festival di Sanremo

Blanco in tackle sulla Juve. Nato con due grandi passioni (oltre che talenti non da poco), il cantante bresciano classe 2003 (al secolo Riccardo Fabbriconi) ha sempre avuto un rapporto molto stretto sia col calcio che con la musica.

Per un lungo periodo ha militato nelle giovanili della Feralpisalò, venendo riconosciuto dagli intenditori come un talento da tenere in considerazione. Oggi, giovedì 11 agosto, è tornata a galla una vecchia intervista di a Vanity Fair. Il video, che risale allo scorso febbraio quando il giovane ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, sta facendo il giro dei social network. "Chi non avresti mai voluto essere nella vita?", ha chiesto il giornalista.

"Una calciatore della Juve. O della Roma...no scherzo", ha risposto ridendo. Blanco è infatti un tifoso sfegato della squadra giallorossa: una passione che gli ha trasmesso il padre, nato e cresciuto a Roma e poi emigrato al Nord per amore.

Ebbene, per quanto quella (finta) stoccata alla Juventus potesse avere ormai oltre 6 mesi di vita, la bufera sui social è scoppiata (giusto con un po’ di ritardo) ugualmente. Su Twitter, infatti, l’hashtag (che indica i principali trend del momento) “Blanco” è schizzato in alto data la grande quantità di utenti che ne sta parlando.