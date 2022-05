Blocco 181, NOW: Milano, l'amore e il crimine al centro della campagna adv

Sky, Blocco 181: al via la campagna adv di lancio realizzata da NOW TV

Milano. L’amore. Il crimine: tre parole per il claim della nuova serie Sky Original BLOCCO 181, che raccontano efficacemente temi e atmosfere di questa nuova produzione originale in otto episodi, al debutto il 20 maggio su Sky e NOW.

La campagna di NOW per il lancio della serie, pianificata da Wavemaker, si è concentrata su Milano, città in cui la storia è stata girata e ambientata, tra periferie incandescenti e un centro fuori dai clichè, un mix di street culture, pop culture, neorealismo e cinema di genere, diretto da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Salmo, pioniere del rap italiano, è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore, e i protagonisti sono tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero i cui personaggi sono legati da una storia d’amore inattesa e attualissima.

Nel cast anche Alessandro Tedeschi e Alessio Praticò. Il pioniere del rap Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. La presenza TV della campagna NOW è partita durante l’evento televisivo Eurovision Song Contest con lo spot teaser da 15” e con la pianificazione mirata del formato da 30” sulle principali reti generaliste dapprima all’interno dei programmi ad alta audience più affini al target e poi con maggior frequenza e una scelta più ampia dei programmi e dei canali generalisti e digitali.

Il piano di affissione è capillare ed impattante, con un grande formato con video 3D in Corso Garibaldi come fiore all’occhiello, in cui Salmo, protagonista d’eccezione, dà l’appuntamento di visione in modo unico originale e spettacolare, rompendo (letteralmente) le convenzioni (https://www.instagram.com/tv/CdltZDigOoh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=).

Maxi Ledwall qualitativi sono stati posizionati in aree centrali di Milano (c.so Matteotti, c.so Vittorio Emanuele, via Dante/Cairoli, p.zza San Babila, Alzaia Naviglio Grande), numerosi gli impianti digitali di arredo urbano (FSU e pensiline) e schermi digitali LCD nelle tre linee della metropolitana che coprono in modo capillare il territorio cittadino.