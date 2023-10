Bobby Solo è tornato. In uscita il 6 ottobre il suo nuovo singolo "Indiano"

Indiano è il nuovo singolo di Bobby Solo. In uscita dal 6/10 su tutte le piattaforme

Bobby Solo, il re del Rock'n'roll italiano torna a far sognare i suoi fan con una nuova uscita discografica. Si tratta del singolo "Indiano", un brano dal ritmo frizzante che ricorda il vecchio Blues e in cui il testo trasporta in un viaggio in musica alla ricerca della libertà. Pubblicato dall'etichetta discografica "Videoradio e Videoradio Channel" diretta da Giuseppe Aleo, il singolo sarà disponibile in digitale, a partire dal 6 di ottobre, su tutte le migliori piattaforme internazionali.

La canzone, in italiano, racconta infatti la storia di una persona che capisce in un istante che l'unica strada percorribile nella sua vita è quella di seguire l'esempio di un suo amico indiano che viaggia nel mondo, scrutando il cielo delle notti stellate, visitando luoghi straordinari e incontrando tante persone strane. Una canzone che offre ancora una volta un Bobby Solo in eterna forma, in una interpretazione tutta da assaporare, attraverso la sua voce esclusiva.

Vincitore di due festival di Sanremo e di un Festivalbar, Bobby Solo è famoso nel mondo per alcune canzoni che sono entrate di diritto nella storia della musica: "Una Lacrima sul Viso" con il testo di Mogol, "Se piangi, se ridi", "Zingara", "Non c'è più niente da fare", "Credi a me", solo per citarne alcune.

Lo straordinario compositore, come già successo, si avvale della collaborazione del noto chitarrista, autore e scrittore ferrarese Carlo Zannetti che ha firmato il testo di Indiano. I suoni e gli arrangiamenti sono il frutto del genio dei due musicisti, affiancati da Massimo Passon del "Master Studio" di Udine.

Una curiosità da segnalare è che l'uscita di "Indiano" coinciderà con un altro evento molto importante, ovvero l'inizio delle riprese a Ferrara del cortometraggio "La paura di vincere" della regista Roberta Pazi. Il girato, basato su un racconto di Carlo Zannetti, che ne ha firmato anche la colonna sonora, vedrà un inedito Bobby Solo, nelle vesti di attore, ricoprire il ruolo di un simpatico musicista ferrarese, Leonardo, direttore d'orchestra, alle prese con i ricordi del suo passato.