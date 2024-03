Bobo Vieri e Inter di nuovo insieme, che gol con la "Birra del bomber"

Vieri e l'Inter di nuovo insieme: ecco la birra del bomber

Accordo di collaborazione pluriennale tra Inter Media and Communication Spa e Bombeer Srl che produrrano una birra in co-branding in cui appariranno entrambi i marchi del club nerazzurro e di Bombeer, La Birra del Bomber. L’annuncio della partnership è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Bobo Vieri.

“La collaborazione avrà pertanto una caratteristica molto peculiare e quasi inedita nel mondo beverage, quella appunto di avere entrambi i loghi ben esposti sulla livrea della bottiglia”, le parole dell'ex attaccante dell'Inter e della nazionale italiana.

La bottiglia avrà i colori ed il logo dell’Inter, con una grafica ed uno style di impatto visivo, come tutte le bottiglie di Bombeer, che, si legge nel comunicato: “Si è contraddistinta sul mercato fin dal suo esordio nel 2020, proprio per l’utilizzo di un packaging molto innovativo ed accattivante”.

La birra dell’Inter/Bombeer uscirà tra fine marzo e inizio aprile 2024, e verrà distribuita come la classica Bombeer, tramite Acqua Vera S.p.a., sia su tutto il canale Ho.re.ca., che nella DM e nella DO.