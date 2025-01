Bonucci e la moglie si confessano a Diletta Leotta: "L'operazione di Matteo fu un fulmine a ciel sereno"

Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari si confessano a Diletta Leotta: "L'operazione di Matteo fu un fulmine a ciel sereno"

Diletta Leotta ha ospitato Leonardo Bonucci e la moglie ospiti nella seconda puntata di Mamma Dilettante 4 (prodotto da Dopcast). L’ex difensore della Juventus e Martina Maccari si sono raccontati a 360 gradi. E hanno anche toccato temi delicati come la malattia del figlio arrivata come un fulmine a ciel sereno

“Non appena il medico ha visto la diagnosi non c’era più la possibilità di portare Matteo da nessun’altra parte, doveva essere operato d’urgenza. Era un’operazione a rischio di vita per lui, perché era molto piccolo. L’operazione è durata 10 ore”, ha raccontato la moglie di Bonucci.

L'ex difensore della nazionale italiana ha aggiunto: “Al di là del momento, ci siamo dati forza a distanza perché nei primi giorni ovviamente stavamo insieme e non esisteva nient’altro, poi quando Matteo ha cominciato a star meglio io ho ripreso il lavoro, però stando poco a casa il momento di vicinanza per aiutarsi non c’era e ognuno di noi ha fatto un percorso diverso. Nonostante questo ovviamente se ne parlava e si affrontava la cosa insieme.”

Martina Maccari: “Sì, abbiamo avuto reazioni diverse, io per piangere ci ho messo cinque mesi. Un giorno mi sono chiusa in una stanza e mi sono detta che era il momento di piangere.”

Diletta Leotta: “Ti sei quasi obbligata?”

Martina Maccari: “Sì, io mi sono messa a cercare delle foto, delle canzoni, perché avevo questa necessità. Ero talmente concentrata sulla presenza, sul non poter mollare, che ho avuto questa reazione. Leo ne ha avuta un’altra, ma è una cosa personale non si può giudicare. Si leggono tante cose sui social e si dice che non bisogna giudicare chi vive le cose in un certo modo, chi le affronta ridendo e chi piangendo, è personale.”

Leonardo Bonucci: “Ognuno ha la sua reazione, è soggettivo. Non c’è un libretto di istruzioni.”

Diletta Leotta: “Assolutamente, immagino.”

